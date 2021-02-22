В Украине 3206 новых случаев коронавируса, выздоровели почти в три раза меньше

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 3206 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели за вчера 1353 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Среди заболевших 216 детей и 78 медработников. При этом 1443 человека были госпитализированы, летальных случаев - 53.

Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Всего за сутки было проведено 20 183 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 307 тысяч 662 человека, выздоровели - 1 млн 147 426, летальных случаев - 25 156. Активными больными остаются 160 236 пациентов.