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В Україні 3206 нових випадків коронавірусу, одужали майже в три рази менше

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 лютого 2021 08:19
В Україні 3206 нових випадків коронавірусу, одужали майже в три рази менше Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 3206 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали за вчора 1353 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 216 дітей та 78 медпрацівників. При цьому 1443 людини були госпіталізовані, летальних випадків - 53.

Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Всього за добу було проведено 20 183 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 205.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 307 тисяч 662 людини, одужали - 1 млн 147 426, летальних випадків - 25 156. Активними хворими залишаються 160 236 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні ще минулого тижня повинна була початися вакцинація від коронавіруса. Однак досі у Моз не називають точну дату початку вакцинації.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в Україні починає діяти адаптивний карантин.

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