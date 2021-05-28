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В Украине 3306 новых случаев коронавируса, более 13 тысяч человек выздоровели

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 169 детей и 77 медработников. Всего за сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев - 156, выздоровели - 13 298.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За вчера сделали 60 563 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 25 454, методом ИФА - 11 758, экспресс-тестами - 23 351.

С начала пандемии в Украине заразились 2 млн 196 тысяч 673 человека, выздоровели - 2 млн 20 тысяч 216, летальных случаев - 50 232.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине зафиксировали небольшой спад новых заражений - за 26 мая подтвердили 3509 случаев COVID.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области откроют первый в Украине центр COVID-вакцинации на стадионе.

Также сообщалось, что летом эпидемия COVID станет на паузу.

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