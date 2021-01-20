В Украине 4 383 новых случая коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций

В Украине за прошедшие сутки, 19 января, зафиксировали 4 383 новых случая коронавируса. При этом 2011 человек были госпитализированы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 161 ребенок и 239 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Всего за сутки было проведено 45 790 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998.

С начала пандемии заразились уже 1 миллион 172 тысяч 38 человек, выздоровели - 900 749 (+14 501), скончались - 21 258 (+212). Активными больными остаются 271 289 пациентов.

Напомним, ученые Национальной академии наук дали новый прогноз относительно ситуации с коронавирусом в Украине на ближайшую неделю. Так, в стране ожидается медленное затухание заболеваемости.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения запустило карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус. На ней можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.