В Україні 4 383 нових випадки коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій

В Україні за минулу добу, 19 січня, зафіксували 4 383 нових випадки коронавірусу. При цьому 2011 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 161 дитина і 239 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київської (226) і Одеській (223) областях.

Всього за добу було проведено 45 790 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 26 792, методом ІФА - 18 998.

З початку пандемії заразилися вже 1 мільйон 172 тисяч 38 осіб, одужали - 900 749 (+14 501), померли - 21 258 (+212). Активними хворими залишаються 271 289 пацієнтів.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук дали новий прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні на найближчий тиждень. Так, в країні очікується повільне загасання захворюваності.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я запустило карту пунктів безкоштовного тестування на коронавірус. На ній можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.