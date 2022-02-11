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В Украине более 41 тысячи новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 3936 человек; летальных исходов - 236; выздоровели - 20 850 человек. Протестировали методом ПЦР - 78 229 человек, методом ИФА - 6427, экспресс-тестами - 69 941.

Больше всего новых случаев в Киеве (4104), Львовской (2951) и Днепропетровской (2418) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 462 970 человек; выздоровели - 3 750 826 человек; летальных случаев - 102 403.

Напомним, глава Минздрава заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости в рамках нынешней волны COVID-19. При этом она проходит без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь.

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