В Україні більше 41 тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 41 229 людини. Найбільше нових випадків в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 3936 осіб; летальних випадків - 236; одужали - 20 850 осіб. Протестували методом ПЛР - 78 229 осіб, методом ІФА - 6427, експрес-тестами - 69 941.
Найбільше нових випадків в Києві (4104), Львівській (2951) та Дніпропетровській (2418) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 462 970 осіб; одужали - 3 750 826 осіб; летальних випадків - 102 403.
Нагадаємо, голова МОЗ заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності в рамках нинішньої хвилі COVID-19. При цьому проходить її без серйозних навантажень на стаціонарну медичну допомогу.