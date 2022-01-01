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В Украине более 5 тысяч новых случаев COVID и 190 смертей за сутки, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1554 человека; летальных исходов - 190; выздоровевших - 6 073 человека. Протестировали методом ПЦР - 22 507 человек, методом ИФА - 4 367, экспресс-тестами - 27 792.

Больше всего новых случаев в Киеве (976), Львовской (443), Черниговской (269) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 672 675 человек; выздоровели - 3 474 931 человек; летальных исходов - 96 089.

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Министерство здравоохранения Украины