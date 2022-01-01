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В Україні більше 5 тисяч нових випадків COVID та 190 смерта за добу, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу та 190 смертей за добу. Найбільше нових заражень в Києві та Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1554 особи; летальних випадків - 190; одужали - 6 073 особи. Протестували методом ПЛР - 22 507 осіб, методом ІФА - 4 367, експрес-тестами - 27 792.

Найбільше нових випадків у Києві (976), Львівській (443), Чернігівській (269) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 672 675 осіб; одужали - 3 474 931 особа; летальних випадків - 96 089.

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Мінстерство охорони здоров'я України