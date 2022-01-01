В Україні більше 5 тисяч нових випадків COVID та 190 смерта за добу, - МОЗ

В Україні зафіксували більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу та 190 смертей за добу. Найбільше нових заражень в Києві та Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1554 особи; летальних випадків - 190; одужали - 6 073 особи. Протестували методом ПЛР - 22 507 осіб, методом ІФА - 4 367, експрес-тестами - 27 792.
Найбільше нових випадків у Києві (976), Львівській (443), Чернігівській (269) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 672 675 осіб; одужали - 3 474 931 особа; летальних випадків - 96 089.