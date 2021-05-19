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В Украине 5138 новых случаев коронавируса, выздоровели более 17 тысяч человек

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Украина, Среда 19 мая 2021 08:20
В Украине 5138 новых случаев коронавируса, выздоровели более 17 тысяч человек Фото: больше всего заражений в Харьковской области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 18 мая, подтвердили 5138 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 260 детей и 187 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Также за вчера госпитализировали 2269 человек, выписаны из больниц - 3174 пациента, летальных случаев - 227, выздоровели - 17102.

За вчера провели 77 685 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 656.

С начала пандемии в Украине заразились 2 млн 165 тысяч 233 человека, выздоровели 1 млн 899 тысяч 446, летальных исходов - 48 696.

Напомним, вчера в Украину доставили вторую партию вакцины от коронавируса Pfizer.

Кроме этого до конца недели Украина ожидает на поставку еще почти полмиллиона доз данного препарата.

Также РБК-Украина писало, что вчера Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой".

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