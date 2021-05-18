В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили 4095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки:
- заболели 235 детей и 162 медработника,
- госпитализировали 999 человек;
- умерли 285 пациентов;
- выздоровел 17 751 человек.
За вчера сделали 61 110 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 160 095 человек;
- выздоровели 1 882 344 лица;
- умерли 48 469;
- сделали 9 882 447 ПЦР-тестов.
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