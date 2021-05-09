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В Украине 5372 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 5372 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 2599 человек; умерли 193 человека, а выздоровел 9181 человек.

За вчера сделали 46 516 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 21 796, методом ИФА - 4859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 861).

За все время пандемии в Украине заболели 2 119 510 человек; выздоровел 1 759 751 человек; умерли 46 393 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Напомним, Украина теперь без "красных зон" карантина. Стало известно, какие ограничения действуют по всей стране.

Ранее в Минздраве рассказали, что COVID-сертификат может быть выдан привитым вакциной, одобренной ВОЗ.

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