В Україні 5372 нових випадки коронавірусу

В Україні виявили 5372 нових заражень коронавірусом за минулу добу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу госпіталізували 2 599 осіб; померли 193 людини, а одужала 9 181 людина.
За вчора зробили 46 516 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 796, методом ІФА - 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 861).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 119 510 осіб; одужала 1 759 751 особа; померли 46 393 пацієнти.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
Нагадаємо, Україна тепер без "червоних зон" карантину. Стало відомо, які обмеження діють по всій країні.
Раніше в МОЗ розповіли, що COVID-сертифікат можна видавати щепленим вакциною, схваленою ВООЗ.