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В Україні 5372 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 5372 нових заражень коронавірусом за минулу добу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу госпіталізували 2 599 осіб; померли 193 людини, а одужала 9 181 людина.

За вчора зробили 46 516 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 796, методом ІФА - 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 861).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 119 510 осіб; одужала 1 759 751 особа; померли 46 393 пацієнти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Нагадаємо, Україна тепер без "червоних зон" карантину. Стало відомо, які обмеження діють по всій країні.

Раніше в МОЗ розповіли, що COVID-сертифікат можна видавати щепленим вакциною, схваленою ВООЗ.

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