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В Украине 6 295 новых случаев коронавируса за сутки

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 08:36
В Украине 6 295 новых случаев коронавируса за сутки Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 2 225 человек. 73 человека скончались. Выздоровели 4 539 человек.

Всего за сутки совершили 67 017 тестирований. В частности методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и городе Киеве (415).

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 1 299 967 заболеваний коронавирусом.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко не смог назвать дату поставки первой вакцины от коронавируса.

РБК-Украина писало, что вечером 18 февраля Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.

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