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В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 08:36
В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні станом на 20 лютого зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Так, за минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб. 73 людини померли. Одужали 4 539 осіб.

Всього за добу зробили 67 017 тестувань. Зокрема методом ПЛР - 29 731, методом ІФА - 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та місті Києві (415).

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили 1 299 967 захворювань на коронавірус.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко не зміг назвати дату поставки першої вакцини від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що ввечері 18 лютого Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин від коронавірусу для українців.

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