В Украине 6 295 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
Так, за минувшие сутки госпитализировано 2 225 человек. 73 человека скончались. Выздоровели 4 539 человек.
Всего за сутки совершили 67 017 тестирований. В частности методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и городе Киеве (415).
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 1 299 967 заболеваний коронавирусом.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко не смог назвать дату поставки первой вакцины от коронавируса.
РБК-Украина писало, что вечером 18 февраля Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.