UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 6237 новых COVID-случаев, выздоровевших за сутки меньше

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 6237 новых заражениях коронавирусом в стране. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2222 человека; умерли 163 человека и 5225 человек выздоровели.

За сутки сделали 64 688 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691).

В Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавируса с начала пандемии; выздоровели 1 134 120 человек и умерли 24 852 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля.

В МОН объяснили, как будут работать детсады и школы во время адаптивного карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
Читайте также
Швеция готовится к обострению ситуации с коронавирусом
В США от коронавируса умерло более полумиллиона человек
Прогноз погоды