RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні 6237 нових COVID-випадків, одужавших за добу менше

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом у країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.

За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 28 941, методом ІФА - 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 691).

В Україні підтвердили 1 287 141 випадок коронавірусу з початку пандемії; одужали 1 134 120 осіб і померли 24 852 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня.

У МОН пояснили, як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
Читайте також
Швеція готується до загострення ситуації з коронавірусом
В США від коронавірусу померло понад півмільйона людей
Прогноз погоди