В Украине 6911 новых случаев коронавируса

В Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14 490 человек.

За вчера сделали 52 968 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Напомним, в 2021 году украинцы празднуют Рождество в условиях карантина. Как работают заведения и общественный транспорт - в материале РБК-Украина.

Также поезда и самолеты во время рождественский праздников продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.