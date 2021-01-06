В Україні 6911 нових випадків коронавірусу

В Україні 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків у Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізували 2 978 осіб; летальних випадків - 228; одужали - 14 490 осіб.

За вчора зробили 52 968 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 34 938, методом ІФА - 18 030).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи становить 1 090 496 осіб, 19 357 осіб - померли від COVID-19, одужали - 761 898 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Нагадаємо, в 2021 році українці святкують Різдво в умовах карантину. Як працюють заклади і громадський транспорт - в матеріалі РБК-Україна.

Також потяги і літаки під час різдвяний свят продовжать здійснювати внутрішні та міжнародні рейси.