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В Украине почти 7 млн человек полностью вакцинированы от COVID

Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 24 октября 2020 года полный курс вакцинации от COVID в Украине прошли 7 млн человек. Темпы вакцинации на выходных несколько упали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Украине от короанвируса вакцинировали 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530, полностью иммунизированы - 48 200 человек.

Всего же с начала вакцинальной кампании прививки получили 8 890 454 человека, из них получили одну дозу - 8 890 452, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577.

Отметим, как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, прививки от COVID получили около 30% взрослого населения.

Напомним, ранее сообщалось, что на железнодорожных вокзалах всех областных центров Украины заработают пункты вакцинации против COVID-19.

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КоронавирусВакцинация