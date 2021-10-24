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В Україні майже 7 млн осіб повністю вакциновано від COVID

Автор: Артем Горовенко

Станом на 24 жовтня 2020 року повний курс вакцинації від COVID в Україні пройшли 7 млн осіб. Темпи вакцинації на вихідних дещо впали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу в Україні від короанвірусу вакцинували 177 730 осіб. Одну дозу отримали 129 530, повністю імунізовані - 48 200 осіб.

Всього ж з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 8 890 454 особи, з них отримали одну дозу - 8 890 452, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 963 577.

Зазначимо, як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, щеплення від COVID отримали близько 30% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на залізничних вокзалах усіх обласних центрів України запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19.

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