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В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в последний день 2021 года сообщили о 7029 новых случаях коронавируса и более 200 смертях за прошедшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 578 человек; летальных исходов - 209; выздоровевших - 8 609 человек. Протестировали по вчера методом ПЦР - 29 446 человек, методом ИФА - 4 748, экспресс-тестами - 37 554.

Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 667 649 человек; выздоровели - 3 468 858 человек; летальных исходов - 95 899.

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Министерство здравоохранения Украины