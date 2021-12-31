В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки

В Украине в последний день 2021 года сообщили о 7029 новых случаях коронавируса и более 200 смертях за прошедшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 578 человек; летальных исходов - 209; выздоровевших - 8 609 человек. Протестировали по вчера методом ПЦР - 29 446 человек, методом ИФА - 4 748, экспресс-тестами - 37 554.
Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 667 649 человек; выздоровели - 3 468 858 человек; летальных исходов - 95 899.