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В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в останній день 2021 року повідомили про 7029 нових випадків коронавірусу та більше 200 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 1 578 осіб; летальних випадків - 209; одужали - 8 609 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 29 446 осіб, методом ІФА - 4 748, експрес-тестами 37 554.

Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 667 649 осіб; одужали - 3 468 858 осіб; летальних випадків - 95 899.

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Мінстерство охорони здоров'я України