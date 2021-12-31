В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу

В Україні в останній день 2021 року повідомили про 7029 нових випадків коронавірусу та більше 200 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 1 578 осіб; летальних випадків - 209; одужали - 8 609 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 29 446 осіб, методом ІФА - 4 748, експрес-тестами 37 554.
Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 667 649 осіб; одужали - 3 468 858 осіб; летальних випадків - 95 899.