UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине почти 700 новых случаев коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 695 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 50 детей и 5 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли 17 человек, а выздоровели от болезни 238 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Вчера на коронавирус проверили:

  • методом ПЦР - 15 456 человек,
  • методом ИФА - 2 494 человека,
  • экспресс-тестами - 12 848 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине заразились 2 265 912 человек, а умерли 53 255 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины