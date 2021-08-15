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В Україні майже 700 нових випадків коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу підтвердили ще 695 нових випадків коронавірусу. Серед інфікованих 50 дітей та 5 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу від коронавірусу в Україні померли 17 осіб, а одужали від хвороби 238 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Вчора на коронавірус перевірили:

  • методом ПЛР – 15 456 осіб,
  • методом ІФА – 2 494 особи,
  • експрес-тестами – 12 848 осіб.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 2 265 912 осіб, а померли 53 255 людини.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України