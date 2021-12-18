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В Украине 7503 новых случаев коронавируса и почти 300 смертей, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7503 человека, а умерли 288. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 2018 человек, умерли - 288, выздоровели - 18 534. Протестировали методом ПЦР - 35 092 человек, методом ИФА - 7853, экспресс-тестами - 35 721.

Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 604 549 человек; выздоровели - 3 324 999 человек; летальных случаев - 92 929.

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