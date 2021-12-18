RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні 7503 нових випадків коронавірусу та майже 300 смертей, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7503 людей, а померли 288. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 2018 людей, померли - 288, одужали - 18 534. Протестували методом ПЛР - 35 092 осіб, методом ІФА - 7853, експрес-тестами - 35 721.

Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 604 549 осіб; одужали - 3 324 999 осіб; летальних випадків - 92 929.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус