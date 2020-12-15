В Украине 8 416 новых случаев коронавируса, выздоровели почти вдвое больше

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150 (новый рекорд).

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки проведено 55 856 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях. В том числе заражение подтвердили у 412 детей и 447 медработников. Госпитализированы были 1479 человек.

С начала пандемии в Украине заразились уже 909 082 человека, умерли - 15 480 (+233), выздоровели - 522 868. Активными больными остаются 386 214 пациентов.

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