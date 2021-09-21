В Украине 82% всех умерших от коронавируса старше 60 лет, - Минздрав

Как отметил глава Минздрава, данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава", - сказал Ляшко.

По его словам, в настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

"В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, создавали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно привила всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет", - рассказал министр.