UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине 82% всех умерших от коронавируса старше 60 лет, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как отметил глава Минздрава, данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава", - сказал Ляшко.

По его словам, в настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

"В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, создавали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно привила всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет", - рассказал министр.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что в Украине более 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус