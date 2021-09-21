В Україні 82% всіх померлих від коронавірусу старше 60 років, - МОЗ

Як зазначив глава МОЗ, дана категорія осіб являється найвразливішою до коронавірусної інфекції.

"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ", - сказав Ляшко.

За його словами, на даний час у Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення.

"У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи й потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази та саме серед людей старше 60 років", - розповів міністр.