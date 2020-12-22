В Украине 8513 новых случаев коронавируса и более 14 тысяч выздоровевших

В Украине за минувшие сутки выявили 8513 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 46 696 тестирований на коронавирус, в частности методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355.

За минувшие сутки умерли 232 человека, 14 020 человек выздоровели и 1318 пациентов госпитализировали.

Наибольшее число подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 979 506 случаев коронавируса.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Отметим, правительство объявило об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января.