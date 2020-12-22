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В Україні 8513 нових випадків коронавірусу та більше 14 тисяч одужавших

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 8513 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора здійснили 46 696 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР - 26 341, методом ІФА - 20 355.

За минулу добу померли 232 людини, 14 020 осіб одужали та 1318 паціентів госпіталізували.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 979 506 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Зазначимо, уряд оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня.

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