В Украине 8558 новых случаев коронавируса и почти 200 смертей, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8558 человек, умерли - 188. Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 1125 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 5 761 человек. Протестировали методом ПЦР - 37 678 человек, методом ИФА - 5619, экспресс-тестами - 36 399.
Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 768 088 человек; выздоровели - 3 561 923 человека; летальных случаев - 98 549.