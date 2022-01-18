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В Украине 8558 новых случаев коронавируса и почти 200 смертей, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8558 человек, умерли - 188. Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 1125 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 5 761 человек. Протестировали методом ПЦР - 37 678 человек, методом ИФА - 5619, экспресс-тестами - 36 399.

Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 768 088 человек; выздоровели - 3 561 923 человека; летальных случаев - 98 549.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус