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В Україні 8558 нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 8558 людей, померли - 188. Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 1125 осіб; летальних випадків - 188; одужали - 5 761 особа. Протестували методом ПЛР - 37 678 осіб, методом ІФА - 5619, експрес-тестами - 36 399.

Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 768 088 осіб; одужали -– 3 561 923 особи; летальних випадків - 98 549.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус