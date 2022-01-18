В Україні 8558 нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей, - МОЗ

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 8558 людей, померли - 188. Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 1125 осіб; летальних випадків - 188; одужали - 5 761 особа. Протестували методом ПЛР - 37 678 осіб, методом ІФА - 5619, експрес-тестами - 36 399.
Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 768 088 осіб; одужали -– 3 561 923 особи; летальних випадків - 98 549.