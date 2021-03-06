В Украине 9 144 новых случаев COVID-19, в 9 регионах более полутысячи заражений

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в девяти регионах более полутысячи заражений.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, больше всего заражений подтвердили в Житомирской (749) Винницкой (714), Киеве (682), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях. Кроме этого, более 500 случаев COVID зафиксировали в Киевской (595), Львовской (531), Харьковской (522) и Черниговской (522) областях.

Среди заболевших 563 ребенка и 299 медработников. Также за сутки госпитализировали 3309 человек, подтвердили 156 летальных случаев, выздоровели 3351 пациент.

Всего за вчера было проведено 81 333 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 38 972, методом ИФА - 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 734.

С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 394 тысячи 61 человек, выздоровели - 1 млн 194 тысячи 373, летальных исходов - 26 919. Активными больными остаются 199 688 пациентов.