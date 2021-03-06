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В Україні 9 144 нових випадків COVID-19, у 9 регіонах понад півтисячі заражень

Новость на русском → Україна, Субота 06 березня 2021 08:20
В Україні 9 144 нових випадків COVID-19, у 9 регіонах понад півтисячі заражень Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 9 144 нових випадків коронавірусу. При цьому в дев'яти регіонах понад півтисячі заражень.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, найбільше заражень підтвердили у Житомирській (749) Вінницької (714), Києві (682), Івано-Франківській (676) та Закарпатської (665) областях. Крім цього, понад 500 випадків COVID зафіксували у Київській (595), Львівській (531), Харківській (522) та Чернігівській (522) областях.

Серед хворих 563 дитини і 299 медпрацівників. Також за добу госпіталізували 3309 людина, підтвердили 156 летальних випадків, одужали 3351 пацієнт.

Усього за вчора було проведено 81 333 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 38 972, методом ІФА - 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 734.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 394 тисячі 61 людина, одужали - 1 млн. 194 тисячі 373, летальних випадків - 26 919. Активними хворими залишаються 199 688 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що Закарпатська область із-за погіршення ситуації з коронавірусом виявилася на порозі попадання в "червону" зону карантину.

Також повідомлялося, що Одеса в кінці березня може потрапити в "червону" зону карантину.

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