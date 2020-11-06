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В Украине 9 721 новый случай коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 721 новый случай коронавируса. С начала пандемии в стране выявили COVID-19 уже у 440 188 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+1002), Харьковской (+801), Житомирской (+591), Одесской (+554) и Ивано-Франковской (+511) областях.

При этом за вчера зафиксировали еще два рекордных показателя по COVID-19 - умерли 201 человек, выздоровели 10 762 пациента.

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Всего за сутки проведено 80 082 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576.

Умерли от COVID-19 уже 8 125 человек, выздоровели - 195 544. Активными больными остаются 244 644 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидали более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом уже сегодня.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца ноября будет до 15 тысяч новых случаев COVID-19 в день, до конца года эта цифра может достичь 20 тысяч.

Кроме этого Степанов рассказал, что введение карантина выходного дня может произойти уже на следующей неделе.

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