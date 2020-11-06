В Україні 9 721 новий випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в країні виявили COVID-19 вже у 440 188 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+1002), Харківській (+801), Житомирській (+591), Одеської (+554) та Івано-Франківській (+511) областях.

При цьому за вчора зафіксували ще два рекордних показники по COVID-19 - померли 201 людина, одужали 10 762 пацієнти.

Всього за добу проведено 80 082 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.

Померли від COVID-19 вже 8 125 осіб, одужали - 195 544. Активними хворими залишаються 244 644 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що у МОЗ чекали понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом вже сьогодні.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків COVID-19 в день, до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Крім цього Степанов розповів, що введення карантину вихідного дня може статися вже на наступному тижні.