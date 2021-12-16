В Украине 9590 новых случаев коронавируса и более 300 смертей, - Минздрав

В Украине зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 2 089 человек; летальных исходов - 355; выздоровели - 25 499 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).
За все время пандемии в Украине: