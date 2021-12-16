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В Украине 9590 новых случаев коронавируса и более 300 смертей, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 2 089 человек; летальных исходов - 355; выздоровели - 25 499 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 3 588 147 человек;
  • выздоровели - 3 284 815 человек;
  • летальных случаев - 92 313.
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