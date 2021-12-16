В Україні 9590 нових випадків коронавірусу та більше 300 смертей, - МОЗ

В Україні зафіксували 9590 нових випадків коронавірусу та 355 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Закарпатській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали - 25 499 осіб. Протестували методом ПЛР - 34 486 осіб, методом ІФА - 8546, експрес-тестами - 31 199.
Найбільше нових випадків за добу в Києві (1478), Донецькій області (473), Закарпатській області (427).
За весь час пандемії в Україні: