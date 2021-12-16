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В Україні 9590 нових випадків коронавірусу та більше 300 смертей, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували 9590 нових випадків коронавірусу та 355 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні за добу ​​​​​​​госпіталізували 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали - 25 499 осіб. Протестували методом ПЛР - 34 486 осіб, методом ІФА - 8546, експрес-тестами - 31 199.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (1478), Донецькій області (473), Закарпатській області (427).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 3 588 147 осіб;
  • одужали - 3 284 815 осіб;
  • летальних випадків - 92 313.
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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус