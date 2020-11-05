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В Украине 9850 новых случаев коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, больше всего случаев выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.

За сутки проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.

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Всего с начала пандемии заразились уже 430 467 человек. Умерли от коронавируса 7 924 (+193) пациентов, выздоровели - 184 782 (+8378). Активными больными остаются 245 685 человек.

Отметим, это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют антирекорды по числу новых случаев заболевания COVID-19.

При этом количество пациентов, которые выздоровели за вчера, стало рекордным.

Напомним, ранее Степанов допустил введение в стране карантина "выходного дня".

Также РБК-Украина писало, что пока правительство не планирует вводить в стране локдаун, однако в случае ухудшения ситуации, ограничения могут существенно ужесточить.

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