В Україні 9850 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 9850 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Так, найбільше випадків виявили Києві (+983), Харківській (+771), Хмельницькій (+550), Запорізькій (+523) та Донецькій (+506) областях.

За добу проведено 75 598 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 46 856, методом ІФА - 28 742.

Всього з початку пандемії заразилися вже 430 467 осіб. Померли від коронавірусу 7 924 (+193) пацієнтів, видужали - 184 782 (+8378). Активними хворими залишаються 245 685 осіб.

Зазначимо, це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують антирекорди за кількістю нових випадків захворювання COVID-19.

При цьому кількість пацієнтів, які одужали за вчора, стала рекордною.

Нагадаємо, раніше Степанов допустив введення в країні карантину "вихідного дня".

Також РБК-Україна писало, що поки уряд не планує вводити в країні локдаун, проте в разі погіршення ситуації, обмеження можуть істотно посилити.