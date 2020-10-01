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В Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно, - ВОЗ

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 11:47
В Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно, - ВОЗ Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине продолжает наблюдаться передача коронавируса в общинах. Может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.

Об этом руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил в интервью "Суспильному".

Он отметил, что также наблюдается все больше случаев COVID-19 в Европе.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что число случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день", - пояснил Хабихт.

Он говорит, что в Украине не сузили передачу кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела, - ред.), к которому идут много стран Европы.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал очередной антирекорд по коронавирусу в стране.

Кроме того, мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом.

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