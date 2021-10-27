В Украине будут испытывать две новые COVID-вакцины: что известно

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала компания Sanofi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава.
Согласно приказу министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Где будет проходить исследование: