В Україні будуть випробовувати дві нові COVID-вакцини: що відомо

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу. Запит на випробування подала компанія Sanofi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ МОЗ.
Згідно з наказом міністерства, в Україні будуть проводити модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.
Де проходитиме дослідження: