В Украине от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за прошедшие сутки выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели. Количество активных больных сократилось на 910 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за вчера от COVID-19 вылечились 13 882 пациента. Это новый рекорд. До этого больше всего выздоровлений было зафиксировано 6 ноября - 10 762. При этом заразились коронавирусом 13 141 человек.

Это второй раз, когда в стране выздоровели от COVID-19 больше пациентов, чем заразились. Предыдущий раз был зафиксирован 6 ноября, тогда выздоровели на 1042 человека больше, чем заразились.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 141 новый случай коронавируса. Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют в Украине к концу следующей недели более 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Также сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что локдаун в Украине будет в любом случае.