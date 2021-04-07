В Украине после COVID-вакцинации зафиксировали более 800 случаев побочных реакций

Так, в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

В экспертном центре заявили, что побочные реакции появились в 0,28% от общего количества сделанных прививок.

В частности, после вакцинации выявляли такие побочные реакции, как:

повышение температуры, усталость, общую слабость покраснение боль и отек (в 66,83% случаев);

со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгии (11,8%);

головная боль и бессоница (11,7%);

тошнота, диарея, боль в животе, привкус метала (3,21%);

отек гортани, насморк, боли в горле, крапивница (1,63%).

Среди крайне редких побочных реакций: