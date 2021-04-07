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В Украине после COVID-вакцинации зафиксировали более 800 случаев побочных реакций

Автор: РБК-Украина

В Украине зафиксировали 816 побочных реакций после вакцинации от коронавируса. При этом 99,1% побочных эффектов являются несерьезными.

Об этом сообщает пресс-служба государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

В экспертном центре заявили, что побочные реакции появились в 0,28% от общего количества сделанных прививок.

В частности, после вакцинации выявляли такие побочные реакции, как:

  • повышение температуры, усталость, общую слабость покраснение боль и отек (в 66,83% случаев);
  • со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгии (11,8%);
  • головная боль и бессоница (11,7%);
  • тошнота, диарея, боль в животе, привкус метала (3,21%);
  • отек гортани, насморк, боли в горле, крапивница (1,63%).

Среди крайне редких побочных реакций:

  • расстройства мочевыделительной системы: гематурия (0,05%);
  • расстройства со стороны органов слуха: заложенность ушей (0,10%);
  • со стороны крови и лимфатической системы: лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания (0,15%);
  • расстройства метаболизма, обмена веществ: снижение и отсутствие аппетита (0,35%);
  • сердечно-сосудистые нарушения: повышение снижение артериального давления, ощущение тяжести и сдавления за грудной клеткой, тахиаритмия, фибрилляция предсердий (0,89%);
  • психиатрические расстройства: дезориентация, отсутствием сна, чувство тревоги, паническая атака (0,25%);
  • респираторные торакальные расстройства: одышка, сухой кашель, боль в горле, ринорея, затрудненное дыхание (0,59%).

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 15 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в Киеве и Днепропетровской области.

Кроме того, по словам Максима Степанова, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года, необходимо делать 6 млн прививок в месяц.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияКоронавирусВакцина от коронавирусаУкраина
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