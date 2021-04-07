В Украине после COVID-вакцинации зафиксировали более 800 случаев побочных реакций

В Украине зафиксировали 816 побочных реакций после вакцинации от коронавируса. При этом 99,1% побочных эффектов являются несерьезными.
Об этом сообщает пресс-служба государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.
Так, в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.
В экспертном центре заявили, что побочные реакции появились в 0,28% от общего количества сделанных прививок.
В частности, после вакцинации выявляли такие побочные реакции, как:
Среди крайне редких побочных реакций:
Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 15 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в Киеве и Днепропетровской области.
Кроме того, по словам Максима Степанова, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года, необходимо делать 6 млн прививок в месяц.