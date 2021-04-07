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В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій

Автор: РБК-Україна

В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.

Про це повідомляє прес-служба державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.

В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.

Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:

  • підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, почервоніння, біль і набряк (у 66,83% випадків);
  • з боку опорно-рухового апарату: міалгія, артралгії (11,8%);
  • головний біль і безсоння (11,7%);
  • нудота, діарея, біль у животі, присмак металу (3,21%);
  • набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка (1,63%)

Серед вкрай рідкісних побічних реакцій:

  • розлади сечовидільної системи: гематурія (0,05%);
  • розлади з боку органів слуху: закладеність вух (0,10%);
  • з боку крові та лімфатичної системи: лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання (0,15%);
  • розлади метаболізму, обміну речовин: зниження і відсутність апетиту (0,35%);
  • серцево-судинні порушення: підвищення зниження артеріального тиску, відчуття важкості і стискання за грудною кліткою, тахіаритмія, фібриляція передсердь (0,89%);
  • психіатричні розлади: дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака (0,25%);
  • респіраторні торакальні розлади: задишка, сухий кашель, біль у горлі, рінорея, утруднене дихання (0,59%)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили більше ніж 15 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в Києві та Дніпропетровській області.

Крім того, за словами Максима Степанова, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року, необхідно робити 6 млн щеплень в місяць.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяКоронавірусВакцина від коронавірусуУкраїна
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