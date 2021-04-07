В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій

В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.
Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.
В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.
Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:
Серед вкрай рідкісних побічних реакцій:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили більше ніж 15 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в Києві та Дніпропетровській області.
Крім того, за словами Максима Степанова, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року, необхідно робити 6 млн щеплень в місяць.