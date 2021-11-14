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В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

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Киев, Воскресенье 14 ноября 2021 08:17
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей Фото: число выявленных случаев COVID падает на выходных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 13 ноября 2021 года, выявили еще 14 490 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировали более 400 смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 069, медработников - 135). Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали - 4 881 человека;
  • летальных исходов - 403;
  • выздоровели - 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 217 639 человек, летальных исходов - 76 705.

Напомним, накануне суточные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине достигали более 23 000 новых случаев.

А темпы вакцинации приблизилось к рекордным.

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